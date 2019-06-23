Легализацию медицинской марихуаны поддерживает больше 50% украинцев - опрос

Легализацию медицинской марихуаны полностью поддерживают 30% украинцев и частично поддерживают еще 28%. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса группы Рейтинг, опубликованные в пятницу, 21 июня.

Против легализации выступают 33% опрошенных украинцев.

Больше всех идею легализации медицинской марихуаны поддерживают жители Киева, мужчины, люди младшего возраста и люди более высокого достатка.

Соцопрос проводили с 21 по 29 мая 2019 года, всего опросили 2200 респондентов старше 18 лет.

Напомним, что ранее под Верховной Радой состоялся митинг в поддержку легализаци марихуаны. За соответствующий закон высказались свыше 100 депутатов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net