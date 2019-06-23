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23. 06. 2019

В Тихий океан запустили "ловушку" для мусора

Плавающую ловушку для мусора запустили в Тихий океан во второй раз. Об этом сообщает The Guardian в воскресенье, 23 июня.

Устройство должно вылавливать пластиковые отходы между Калифорнией и Гавайями. Платформа длиной в 600 метров в прошлом году порвалась и на ее ремонт потребовалось четыре месяца. Тогда П-образную конструкцию запустили из Сан-Франциско, но она не выдержала постоянного давления волн и ветра.

"Надеюсь, что у природы нет для нас слишком много сюрпризов на этот раз. В любом случае, мы надеемся, многому научиться из этой кампании", - написал в Twitter Боян Слэт, создатель проекта по очищению океана.

Стоит отметить, что устройство собирает мусор только с поверхности океана – глубина очистки всего три метра, что позволяет не беспокоить подводную жизнь.

Напомним, что ранее в сети появилось сообщество, отказавшееся от детей из-за изменений климата.

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Источник: korrespondent.net

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