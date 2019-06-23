Лента RSS
Подписаться на ленту
23 июня 2019, воскресенье, 12:18
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,31
23. 06. 2019

Россия хочет обойти персональные санкции ЕС через решение ПАСЕ

На сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге 24 июня могут принять резолюцию, которая не только позволит российской делегации вернуться в ПАСЕ в одностороннем порядке, но и позволит некоторым российским депутатам обойти санкции ЕС. Об этом со ссылкой на литовского депутата Эмануэлиса Зингериса сообщает Европейская правда в воскресенье, 23 июня.

"Оказалось, что 4 из 18 членов новой российской делегации (Игорь Лебедев, Леонид Калашников, Светлана Сергеева и Леонид Слуцкий) подпадают под персональные санкции ЕС в отношении агрессии России против Украины - запрет на въезд в ЕС (не касается международных организаций). Очевидно, что Россия пытается использовать ПАСЕ, чтобы обойти эти персональные санкции ЕС", - заявил Зингерис.

Депутат подчеркнул, что Россия не выполнила ни одной резолюции ПАСЕ по ситуации в Украине, не придерживается Минских соглашений, продолжает агрессивное поведение в отношении Украины, держит украинских моряков в тюрьме и незаконно выдает российские паспорта жителям Донбасса.

Зингерис призвал членов ПАСЕ не поддерживать резолюцию, чтобы не позволить России вернуться в ПАСЕ и таким образом подорвать авторитет организации.

Напомним, что ранее Россия сформировала делегацию для участия в сессии ПАСЕ. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Мазохиста Андрея укусил комар: мелочь, а приятно.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.