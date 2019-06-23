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23. 06. 2019

В Марше равенства в Киеве приняли участие больше 30 военнослужащих

Больше 30 военных прошли колонной на Марше равенства. Об этом сообщает Громадское в воскресенье, 23 июня.

"Они пришли поддержать равенство для всех людей", - заявил один из участников Марша, доброволец батальона Донбасс Виктор Пилипенко.

На вопрос журналистки Громадского, каково это быть геем в армии, Пилипенко ответил, что "это некомфортно, так как очень много гомофобов".

"Именно из-гомофобов, в частности гомофобных командиров, эти люди не могут заявить о себе. Эти люди такие же, но они живут, к сожалению, скрытой жизнью. Это очень обидно, ведь они воюют за свободу людей, за наши права в том числе", - подчеркнул он.

Пилипенко также рассказал, что в интернете нецензурно в его адрес высказывались люди, которые позиционируют себя как националисты, но которые не пошли на войну.

Напомним, что ранее в Киеве начался Марш равенства. Чтобы избежать провокаций, полиция ограничила движение в центре города.

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Источник: korrespondent.net

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