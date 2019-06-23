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23. 06. 2019

На Марше равенства полиция задержала 9 провокаторов - им грозит до 7 лет

Полицейские задержали девять человек за попытку подготовить провокации на Марше равенства. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в воскресенье, 23 июня.

У правонарушителей полицейские изъяли орудие для подготовки провокаций. Их задержали согласно должной процедуре.

Известно, что возраст злоумышленников - от 18 до 48 лет. Их обвиняют в подготовке к хулиганству, за что им грозит от 3 до 7 лет лишения свободы (ч.1 ст.14, ч.4 ст. 296 УК). На данный момент решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, что ранее в Киеве начался Марш равенства. В этом году среди участников есть и колона ЛГБТ-военнослужащих.

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Источник: korrespondent.net

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