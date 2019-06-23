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23. 06. 2019

Марш равенства посетили 8 тысяч человек

В Марше равенства в Киеве приняли участие больше 8 тысяч человек. Об этом сообщили организаторы шествия на официальной странице в Facebook в воскресенье, 23 июня.

"Марш равенства успешно завершился без каких-либо эксцессов. У нас были контрдемонстрации, но полиция выполнила свою работу, и марш прошел безопасно и комфортно для участников и участниц", - сказала на брифинге после Марша исполнительный директор ОО КиевПрайд Руслана Панухник.

Тем не менее, организатор отметила, что несколько раз шествие меняло маршрут из-за возможных провокаций со стороны противников Марша. Она также подчеркнула, что довольна сотрудничеством с полицией.

Cмотрите фотогалерею: Марш равенства посетили 8 тысяч человек

Как сообщалось ранее, на Марше равенства полиция задержала 9 провокаторов - им грозит до 7 лет.

В Марше равенства в Киеве приняли участие больше 30 военнослужащих

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Источник: korrespondent.net

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