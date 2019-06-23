В Украине самолет сгорел после аварийной посадки

В Полтавской области самолет Ан-2 совершил аварийную посадку и загорелся. В самолете были люди. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"23 июня около 10:00 неподалеку с. Мельницы Лохвицкого района во время обработки полей совершил аварийную посадку самолет Ан-2 с последующим возгоранием", - сказано в сообщении ГСЧС.

По информации спасателей, огонь удалось ликвидировать в течение часа - в 11:00. Двое членов экипажа получили незначительные травмы и были госпитализированы. Погибших нет.

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Напомним, что ранее в Новой Зеландии при посадке столкнулись самолеты, есть погибшие.

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Источник: korrespondent.net