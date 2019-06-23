Лента RSS
Подписаться на ленту
23 июня 2019, воскресенье, 15:35
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,31
23. 06. 2019

В Украине самолет сгорел после аварийной посадки

В Полтавской области самолет Ан-2 совершил аварийную посадку и загорелся. В самолете были люди. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"23 июня около 10:00 неподалеку с. Мельницы Лохвицкого района во время обработки полей совершил аварийную посадку самолет Ан-2 с последующим возгоранием", - сказано в сообщении ГСЧС.

По информации спасателей, огонь удалось ликвидировать в течение часа - в 11:00. Двое членов экипажа получили незначительные травмы и были госпитализированы. Погибших нет.

Cмотрите фотогалерею: В Украине самолет сгорел после аварийной посадки

Напомним, что ранее в Новой Зеландии при посадке столкнулись самолеты, есть погибшие.

В Германии самолет с людьми застрял на дереве

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Мазохиста Андрея укусил комар: мелочь, а приятно.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.