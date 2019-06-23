Бекирова держат в СИЗО, где разгорелась эпидемия кори - Денисова

В СИЗО, где держат Эдема Бекирова, эпидемия кори. Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова в воскресенье, 23 июня.

Омбудсмен заявила, что дальнейшее пребывание Эдема Бекирова в СИЗО Симферополя крайне опасно, поскольку его состояние здоровья итак неблагополучное.

Денисова сообщила, что всех больных корью из СИЗО помещают в медсанчасть, где находится Эдем. Об этом омбудсмену рассказал адвокат Бекирова.

"Он не болел корью. Из-за отсутствия иммунитета вероятность его инфицирования очень высока. Учитывая критическое состояние здоровья Эдема Бекирова, его дальнейшее пребывание в СИЗО крайне опасно", - подчеркнула Денисова.

Адвокат заявил также, что Бекирова вывозили на краткосрочное обследование, чтобы не выполнять решения Европейского суда по правам человека - 12 июня ЕСПЧ обязал РФ немедленно госпитализировать Бекирова в больницу нетюремного типа для оказания ему квалифицированной медицинской помощи.

"Я обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой во исполнение решения ЕСПЧ, безотлагательно госпитализировать Эдема Бекирова в больницу нетюремного типа, и проинформировала ее об эпидемии кори в Симферопольском СИЗО, которая является угрожающей для жизни крымского татарина", - отметила Денисова.

Напомним, в аннексированном Крыму Бекирова обвиняют в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки. Его задержали в декабре 2018 года при въезде из Херсонской области на территорию полуострова.

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Источник: korrespondent.net