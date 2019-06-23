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23. 06. 2019

Ресторатор перевел полмиллиона партии Вакарчука

 
Владельцы ресторанов семьи Димы Борисова Дмитрий Борисов и Елена Сапунова перечислили полмиллиона гривен на поддержку партии Святослава Вакарчука Голос.
 
Чек Борисов обнародовал на своей странице в Facebook. 
 
 
"Мы перечислили полмиллиона гривен на поддержку политической партии Голос. Верю, что те люди, те эксперты, которые идут вместе со Святославом Вакарчуком, будут ответственно и эффективно работать в парламенте", — написал ресторатор.
 
Напомним, ранее Вакарчук назвал спонсоров своей партии.
 
Партию деньгами уже поддержали финансовый директор компании Чумак Андрей Левчук, соучредитель и генеральный директор маркетплейсу Kasta.ua Андрей Логвин, основатель и генеральный директор ИТ-компании MacPaw Александр Косован, инвестиционный банкир, специалист Dragon Capital по продаже долговых ценных бумаг Сергей Фурса, региональный президент Jacobs Douwe Egberts в странах Восточной Европы, Ближнего Востока и странах Африки Тарас Лукачук, экс-президент Киевстара, основатель сообщества талантливых математиков Kontora Pi Петр Чернышов.
 

Источник: korrespondent.net

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