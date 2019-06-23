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23. 06. 2019

В Полтавской области пьяные полицейские избили мужчину

 
В субботу, 22 июня, в Кременчуге Полтавской области группа пьяных полицейских избила мужчину в одном из магазинов.
 
Пострадавший рассказал, что сделал замечание полицейским из-за того, что они кричали и нецензурно выражались в магазине. В ответ между ними завязалась драка.
 
По словам очевидцев, мужчину избили три человека, нанося удары в лицо и голову.
 
Начальник областного управления полиции Андрей Замахин сообщил, что в драке участвовали двое участковых полицейских, которые были не на службе. По предварительной информации, участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения. В ходе драки все получили легкие телесные повреждения.
 
 
"Выяснилось, что в магазине возник спор, который перерос в драку между двумя молодыми участковыми полицейскими, которые находились вне службы, и местным посетителем магазина", — заявил Замахин.
 
На время служебного расследования полицейских отстранили от выполнения обязанностей, решается вопрос об их увольнении из рядов полиции.
 
Напомним, что в Запорожской области группа молодых людей жестоко избила и обокрала двоих полицейских.

Источник: korrespondent.net

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