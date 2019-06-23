В Полтавской области пьяные полицейские избили мужчину

В субботу, 22 июня, в Кременчуге Полтавской области группа пьяных полицейских избила мужчину в одном из магазинов.

Пострадавший рассказал, что сделал замечание полицейским из-за того, что они кричали и нецензурно выражались в магазине. В ответ между ними завязалась драка.

По словам очевидцев, мужчину избили три человека, нанося удары в лицо и голову.

Начальник областного управления полиции Андрей Замахин сообщил, что в драке участвовали двое участковых полицейских, которые были не на службе. По предварительной информации, участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения. В ходе драки все получили легкие телесные повреждения.

"Выяснилось, что в магазине возник спор, который перерос в драку между двумя молодыми участковыми полицейскими, которые находились вне службы, и местным посетителем магазина", — заявил Замахин.

На время служебного расследования полицейских отстранили от выполнения обязанностей, решается вопрос об их увольнении из рядов полиции.

Напомним, что в Запорожской области группа молодых людей жестоко избила и обокрала двоих полицейских.