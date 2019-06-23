В Донецкой области шахтеры объявили забастовку

Шахтеры перекрыли трассу, однако пропускают спасательные службы и транспорт, где есть дети.
Напомним, 7 июня на Львовщине горняки шахт Межиричанская и Степная объявили забастовку. Они отказались спускаться в забои до полного погашения задолженности по заработной плате.
Также горняки перекрывали международную трассу Львов – Рава-Русская с требованием выплаты заработной платы.
19 июня стало известно, что шахтеры Львовской области получили зарплату за апрель.
Источник: korrespondent.net
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