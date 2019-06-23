В Донецкой области шахтеры объявили забастовку

В Донецкой области на шахте Южнодонбасская № 1 и частично на шахте имени Сургая бастуют шахтеры из-за задолженности по зарплате, заявил председатель независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, передает Громадське радио.

По его словам, задолженность по зарплате составляет 35 миллионов гривен.

"В восемь утра они начали конференцию трудового коллектива, где приняли решение вступить в трудовой конфликт в связи с невыплатой заработной платы и сложным финансово-экономическим положением предприятия", — сообщил Волынец.

Шахтеры перекрыли трассу, однако пропускают спасательные службы и транспорт, где есть дети. Напомним, 7 июня на Львовщине горняки шахт Межиричанская и Степная объявили забастовку. Они отказались спускаться в забои до полного погашения задолженности по заработной плате.

Также горняки перекрывали международную трассу Львов – Рава-Русская с требованием выплаты заработной платы. 19 июня стало известно, что шахтеры Львовской области получили зарплату за апрель.

Источник: korrespondent.net