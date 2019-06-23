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23. 06. 2019

ЦИК обжаловала решение суда о регистрации Онищенко

 
Центральная избирательная комиссия подала апелляционную жалобу на решение Шестого апелляционного админсуда, которым Центризбирком обязали зарегистрировать беглого нардепа Александра Онищенко кандидатом в народные депутаты в округе №93 на внеочередных парламентских выборах, сообщили в отделе взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК.
 
По мнению ЦИК, выводы первой инстанции, изложенные в решении суда, не соответствуют обстоятельствам дела. 
 
"Центральная избирательная комиссия не согласна с принятым судебным решением, считает его незаконным, необоснованным и вынесенным с неверным применением норм материального права и нарушением норм процессуального права", - заявили в Центризбиркоме.
 
Напомним, что нардеп Александр Онищенко, бежавший из Украины после обвинений в мошенничестве, намерен принять участие в досрочных парламентских выборах по 93-му округу в Киевской области.
 
15 июня ЦИК отказала Онищенко в регистрации кандидатом в нардепы, так как за последние 5 лет он не проживал в Украине.
 
Онищенко подал в суд на решение ЦИК, и 21 июня Шестой апелляционный админсуд обязал ЦИК зарегистрировать его кандидатом в нардепы по округу №93 в Киевской области.
Решение в пользу Онищенко было принято на основании представленных им документов о том, что с 2016 года и по настоящее время Онищенко "находится за пределами государства, поскольку представлял Украину на соревнованиях по конному спорту в статусе всадника".
 
Внеочередные парламентские выборы назначены на 21 июля 2019 года.
 

Источник: korrespondent.net

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