Иран предостерег США от вооруженного конфликта

Командующий совместными операциями вооруженных сил Исламской Республики генерал-майор Голями Рашид заявил, что любой конфликт с Ираном может привести к непредсказуемым последствиям для всего региона, а также ставит под удар американские войска, сообщает Reuters.

Рашид заявил, что правительству США необходимо действовать очень ответственно, чтобы они смогли защитить жизни американских солдат и избегали неправомерных действий в регионе.

"Если в регионе разразится конфликт, ни одна страна не сможет управлять его масштабами и сроками", - подчеркнул генерал-майор. Напомним, что США введут новые санкции против Ирана уже в понедельник, 24 июня. Ранее Трамп предложил сделать Иран "снова великим".

Источник: korrespondent.net