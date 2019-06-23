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23. 06. 2019

Иран предостерег США от вооруженного конфликта

 
Командующий совместными операциями вооруженных сил Исламской Республики генерал-майор Голями Рашид заявил, что любой конфликт с Ираном может привести к непредсказуемым последствиям для всего региона, а также ставит под удар американские войска, сообщает Reuters.
 
 
Рашид заявил, что правительству США необходимо действовать очень ответственно, чтобы они смогли защитить жизни американских солдат и избегали неправомерных действий в регионе.
 
"Если в регионе разразится конфликт, ни одна страна не сможет управлять его масштабами и сроками", - подчеркнул генерал-майор.
 
Напомним, что США введут новые санкции против Ирана уже в понедельник, 24 июня. 
 
Ранее Трамп предложил сделать Иран "снова великим".
 
 

Источник: korrespondent.net

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