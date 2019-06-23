Лента RSS
Подписаться на ленту
23 июня 2019, воскресенье, 20:13
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,31
23. 06. 2019

В Праге более 250 тысяч митингуют против власти

 
В воскресенье, 23 июня, в Праге прошла крупнейшая за несколько десятилетий антиправительственная акция протеста, сообщает Радио Прага.
 
Больше 250 тысяч протестующих собрались в районе Летенского поля, они требуют отставки премьер-министра Андрея Бабиша.
 
EPA
Протест в Чехии
 
В районе массовой демонстрации полностью перекрыто автомобильное и трамвайное движение, закрыты ближайшие станции метро Влтавска и Градчанска.
 

From the rooftoop. #prague #demonstration #milionchvilek#antiprimeministerBabis pic.twitter.com/3ut1ULZPln

— Eva Hanakova (@HanakovaEva) 23 июня 2019 г.
 
На акцию протеста пришли люди всех возрастов, в том числе родители с колясками и пенсионеры. Некоторые протестующие держат в руках флаги ЕС и Чехии, другие — плакаты с критикой премьера Андрея Бабиша и президента Милоша Земана.
 
Напомним, что в Чехии инициировали голосование за вотум недоверия правительству Андрея Бабиша из-за предполагаемого конфликта интересов. 
 
В ноябре прошлого года нижняя палата парламента Чешской Республики уже пыталась вынести вотум недоверия правительству Андрея Бабиша. Тогда это было связано со скандалом с его сыном, которого якобы отвозили на лечение в аннексированный Крым.
 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Мазохиста Андрея укусил комар: мелочь, а приятно.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.