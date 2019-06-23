В Праге более 250 тысяч митингуют против власти

В воскресенье, 23 июня, в Праге прошла крупнейшая за несколько десятилетий антиправительственная акция протеста, сообщает Радио Прага.
Больше 250 тысяч протестующих собрались в районе Летенского поля, они требуют отставки премьер-министра Андрея Бабиша.
В районе массовой демонстрации полностью перекрыто автомобильное и трамвайное движение, закрыты ближайшие станции метро Влтавска и Градчанска.
From the rooftoop. #prague #demonstration #milionchvilek#antiprimeministerBabis pic.twitter.com/3ut1ULZPln
— Eva Hanakova (@HanakovaEva) 23 июня 2019 г.
На акцию протеста пришли люди всех возрастов, в том числе родители с колясками и пенсионеры. Некоторые протестующие держат в руках флаги ЕС и Чехии, другие — плакаты с критикой премьера Андрея Бабиша и президента Милоша Земана.
Напомним, что в Чехии инициировали голосование за вотум недоверия правительству Андрея Бабиша из-за предполагаемого конфликта интересов.
В ноябре прошлого года нижняя палата парламента Чешской Республики уже пыталась вынести вотум недоверия правительству Андрея Бабиша. Тогда это было связано со скандалом с его сыном, которого якобы отвозили на лечение в аннексированный Крым.
Источник: korrespondent.net