Умер избитый полицейскими соратник Гриценко

Соратник лидера партии Гражданская позиция Анатолия Гриценко Александр Комарницкий, которого в Виннице избили полицейские, умер после 12-дневного пребывания в коме, сообщил глава Винницкой облорганизации партии Гражданская позиция Сергей Гайструк.

"Полиция ... избила Сашу до состояния, ставшего смертельным, за что - только за то, что отказался свидетельствовать о том, о чем понятия не имел и что не позволяла его совесть", - отметил Гайструк.

Гриценко заявил, что в партии требуют "жесткого и неотвратимого наказания убийцы в полицейских погонах, а также увольнения руководства областной Нацполиции".

"ГБР уже выдвинуло подозрение и посадило под домашний арест подозреваемого в причастности к избиению. От министра Арсена Авакова и начальника Нацполиции Сергея Князева мы требуем немедленной отставки руководства Нацполиции в Винницкой области", - заявил Гриценко.

Напомним, что на прошлой неделе в Виннице полиция остановила мужчину, у которого была обнаружена гранату РГД-5 с запалом. Сотрудник полиции попросил одного из прохожих присутствовать при следственных действий в качестве понятого. Но тот отказался, завязался словесный конфликт, полицейский применил физическую силу. Избитым прохожим был Александр Комарницкий. После конфликта с полицейскими Комарницкий был госпитализирован в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи с многочисленными черепно-мозговыми травмами.

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Источник: korrespondent.net