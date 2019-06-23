Трамп и Путин обсудят украинский вопрос - министр

На встрече президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина будет обсуждаться вопрос Украины и вопрос освобождения украинских пленных моряков, заявил глава МИД Украины Павел Климкин в интервью 5 каналу.

"Мы поговорили с Белым домом, Госдепом о том, как "украинский трек" должен быть освещен (на встрече) ... Конечно, Трамп сам будет принимать решение. Но в его материалах, я уверен, все будет написано правильно" , - заявил Климкин.

"Украина там точно будет присутствовать, и освобождение (пленных украинских моряков) там тоже будет присутствовать", - добавил он.

Также, по словам министра, после 25 июня Украина начнет на международных площадках новую волну давления на Россию. Это произойдет, если до 25 июня РФ не предоставит международному трибуналу ООН по морскому праву отчет об освобождении украинских моряков.

"Это давление будет краткосрочным, поскольку нам нужно достичь результата. И будет среднесрочное давление, потому что результатом этого будет ограничение российской морской активности, российской военной активности", - отметил Климкин.

Глава МИД не стал пока сообщать подробности, что именно будет предлагать Украина.

Напомним, что президент США Дональд Трамп планирует встретиться с президентом РФ Путиным во время саммита G20 в японской Осаке, который состоится 28-29 июня.

Источник: korrespondent.net