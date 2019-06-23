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23. 06. 2019

Сутки на Донбассе: 12 обстрелов, двое раненых

 
В результате обстрелов сепаратистов на Донбассе двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС) вечером 23 июня.
 
С начала суток сепаратисты 12 раз нарушили режим прекращения огня и обстреливали позиции подразделений ООС с применением минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
 
Позиции украинских военных были обстреляны вблизи населенного пункта Павлополь, в окрестностях Авдеевки, возле села Водяное, населенных пунктов Пески, Марьинка, Шумы, Южное и Майорска.
 
В штабе также отметили, что 22 июня вооруженные формирования нарушили режим прекращения огня 31 раз, восемь из них - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.
 
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что нужно сделать все, чтобы война не стала привычным явлением для следующих поколений украинцев.
 
 

Источник: korrespondent.net

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