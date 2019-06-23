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23. 06. 2019

В Чечне стреляли возле резиденции Кадырова

 
В воскресенье, 23 июня, в Грозном произошло нападение на сотрудников ДПС на посту возле резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщается телеграм-канале Baza.
 
По предварительным данным, нападавших было двое. Вооруженные боевики ударили ножом полицейского и выстрелили в него из ружья. Один из нападавших убит.
 
Источник Интерфакса сообщил, что стрельба произошла во время проверки документов у водителя остановленного автомобиля.
 
По данным другого источника, в результате нападения пострадали двое полицейских.
 
Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом Дружбы народов.
 
 
 

Источник: korrespondent.net

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