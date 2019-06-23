В Чечне стреляли возле резиденции Кадырова

В воскресенье, 23 июня, в Грозном произошло нападение на сотрудников ДПС на посту возле резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщается телеграм-канале Baza.

По предварительным данным, нападавших было двое. Вооруженные боевики ударили ножом полицейского и выстрелили в него из ружья. Один из нападавших убит.

Источник Интерфакса сообщил, что стрельба произошла во время проверки документов у водителя остановленного автомобиля. По данным другого источника, в результате нападения пострадали двое полицейских. Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом Дружбы народов.

Источник: korrespondent.net