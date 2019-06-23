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23. 06. 2019

ЦИК не пустил на выборы партию Саакашвили

 
Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатам от партии Михеила Саакашвили Рух новых сил, соответствующее решение комиссия приняла на очередном заседании 23 июня.
 
"Рассмотрев соответствующие документы, ЦИК отказала в регистрации кандидатов, включенных в избирательный список Рух новых сил в общегосударственном многомандатном избирательном округе и кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам", - говорится в сообщении комиссии.
 
В Центризбиркоме пояснили, что внеочередные выборы были назначены указом президента от 21 мая.
 
"Следовательно, рассмотрение 8 мая на заседании политсовета партии РНС вопросов, связанных с участием партии во внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, не могло быть осуществлено", - заявили в ЦИК.
 
По данным комиссии, внеочередной съезд РНС, который был созван 10 июня и на котором был утвержден избирательный список кандидатов "состоялись в нарушение требований устава этой партии".
 
В ЦИК заявили, что копию решения комиссии и копию протокола заседания совета партии РНС от 8 мая и протокола внеочередного съезда РНС от 10 июня отправят Нацполиции "для осуществления проверки и в случае необходимости - принятия предусмотренных законодательством мер реагирования".
 
Напомним, что Печерский районный суд Киева разрешил Саакашвили участвовать в досрочных парламетских выборах в Украине. 

Источник: korrespondent.net

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