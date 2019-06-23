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23. 06. 2019

В Тбилиси продолжились протесты

 
В Тбилиси в воскресенье, 23 июня, возобновилась акция протеста перед зданием парламента, проходящая четвертый день подряд. 

Отмечается, что на акцию с требованием отставки министра внутренних дел Георгия Гахария и изменения избирательной системы вышли несколько тысяч человек.

Один из организаторов митинга Шота Дигмелашвили заявил, что масштабная акция протеста в Тбилиси будет возобновлена в понедельник в 14.00 (13.00 по киевскому времени), а ее участники устроят автопробег от площади Республики до здания МВД.
 
По его словам, время подобрано специально, так как в этот момент во многих офисах обеденный перерыв, что позволит привлечь еще большее число людей.
 

Cмотрите фотогалерею: В Тбилиси продолжились протесты

 
Напомним, в ночь на 21 июня в центре Тбилиси начались акции протеста, которые спровоцировал визит в страну делегации российских депутатов.
 
По информации Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.
 
Митинги продолжились в субботу, 22 июня. 

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Источник: korrespondent.net

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