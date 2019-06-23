Лента RSS
Подписаться на ленту
24 июня 2019, понедельник, 00:28
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,31
23. 06. 2019

Помпео возлагает надежды на письмо Трампа лидеру КНДР

 
Госсекретарь США Майк Помпео надеется, что отправленное президентом Дональдом Трампом личное послание лидеру КНДР Ким Чен Ыну обеспечит хорошую основу для денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом он заявил журналистам в воскресенье, 23 июня, сообщил телеканал Fox News.
 
"Я могу подтвердить, что письмо было действительно отправлено. Надеюсь, это даст нам хорошую основу, чтобы начать продолжение важных обсуждений с Северной Кореей для денуклеаризации полуострова", − отметил глава Госдепа.
 
Ранее СМИ информировали, что Ким Чен Ын получил новое письмо от Трампа и назвал его содержание "отличным".
 
Напомним, переписка Ким Чен Ына и Трампа началась еще до их исторического саммита в Сингапуре в 2018 году. С тех пор лидеры обмениваются посланиями, однако их содержание никогда не раскрывается.
 
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Мазохиста Андрея укусил комар: мелочь, а приятно.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.