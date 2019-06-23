Помпео возлагает надежды на письмо Трампа лидеру КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео надеется, что отправленное президентом Дональдом Трампом личное послание лидеру КНДР Ким Чен Ыну обеспечит хорошую основу для денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом он заявил журналистам в воскресенье, 23 июня, сообщил телеканал Fox News.

"Я могу подтвердить, что письмо было действительно отправлено. Надеюсь, это даст нам хорошую основу, чтобы начать продолжение важных обсуждений с Северной Кореей для денуклеаризации полуострова", − отметил глава Госдепа.

Ранее СМИ информировали, что Ким Чен Ын получил новое письмо от Трампа и назвал его содержание "отличным".

Напомним, переписка Ким Чен Ына и Трампа началась еще до их исторического саммита в Сингапуре в 2018 году. С тех пор лидеры обмениваются посланиями, однако их содержание никогда не раскрывается.

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Источник: korrespondent.net