Путин не планирует встречу с Зеленским на G20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским на саммите G20 в Осаке. Об этом в воскресенье, 23 июня, сообщило агентство РИА Новости.
"В графике нет", − отметил Песков, говоря о возможной встрече лидеров двух стран.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин упомянул в интервью Пятому каналу о поездке Зеленского на саммит G20 в Осаке.
"Я считаю, что это очень здорово, что эти визиты именно сейчас состоялись (поездки президента Украины в Брюссель, Берлин и Париж − ред.), с временной точки зрения, потом будут встречи в японском городе Осака с Путиным", − указал Климкин.
Зеленский уточнил, что скажет Путину при встрече
Ранее президент Украины заявил о готовности к переговорам с Россией и выполнению минских соглашений.
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Источник: korrespondent.net