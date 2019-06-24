Путин не планирует встречу с Зеленским на G20

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин упомянул в интервью Пятому каналу о поездке Зеленского на саммит G20 в Осаке.

"Я считаю, что это очень здорово, что эти визиты именно сейчас состоялись (поездки президента Украины в Брюссель, Берлин и Париж − ред.), с временной точки зрения, потом будут встречи в японском городе Осака с Путиным", − указал Климкин.

Зеленский уточнил, что скажет Путину при встрече

Ранее президент Украины заявил о готовности к переговорам с Россией и выполнению минских соглашений.