В Грузии приостановили показ фильмов на русском языке

Грузинская сеть кинотеатров Cavea приостановила показы русскоязычных сеансов (фильмов с русским переводом) после протестных акций в стране. Об этом в воскресенье, 23 июня, сообщил портал Грузия Online.

Как указано на портале, Cavea является самой большой сетью кинотеатров в республике.

Отмечается, что решение временно прекратить русскоязычные сеансы было принято в знак солидарности с участниками протестов. Как долго продлятся ограничения не уточяется.

По информации ТАСС со ссылкой на информационную службу сети кинотеатров Грузии, русскоязычные сеансы в республике приостановили все кинотеатры.

Напомним, в ночь на 21 июня в центре Тбилиси начались акции протеста, которые спровоцировал визит в страну делегации российских депутатов. По информации Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских. Митинги продолжились 22 и 23 июня. На фоне обострения антироссийских настроений в Тбилиси президент РФ Владимир Путин запретил пассажирские авиаперевозки из России в Грузию.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net