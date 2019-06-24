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24. 06. 2019

Климкин позитивно отметил визиты Зеленского в ЕС

 
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что встречи президента Украины Владимира Зеленского с лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелы Меркель произошли в нужное время. Об этом он рассказал в интервью 5 каналу.
 
"Я считаю, что это очень здорово, что эти визиты именно сейчас произошли с временной точки зрения, потом будут встречи в японском городе Осака с Путиным. Поэтому именно сейчас − это супер. Обсуждение тактики по Донбассу − это супер", − отметил глава МИД.
 
По словам Климкина, нет ничего плохого, что на данный момент отсутствуют прорывные решения.
 
"Сложная дискуссия относительно Совета Европы, по газу, по Северному потоку тоже ожидаемая", − указал Климкин.
 
Как подчеркнул министр, встречи главы украинского государства с европейскими лидерами были своеобразной разведкой.
 
"Это еще не стопроцентное привлечение и погружение, ангажирование, но это настоящая разведка боем", − считает Климкин.

Напомним, 17 июня Зеленский встретился с президентом Франции в Париже. По итогам переговоров стороны заявили о подготовке встречи в нормандском формате.

А 18 июня в ходе визита в Германию, Зеленский провел встречу с канцлером Германии, которая заверила его, что антироссийские санкции могут быть сняты только при прогрессе в реализации Минских соглашений.

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Источник: korrespondent.net

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