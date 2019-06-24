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24. 06. 2019

Кандидат от партии Эрдогана проиграл на повторных выборах мэра Стамбула

 
Оппозиционный кандидат лидирует на повторных выборах мэра Стамбула, которые прошли в воскресенье, 23 июня.
 
После подсчета около 99% бюллетеней представитель Народно-республиканской партии (НРП) Экрем Имамоглу набирает 54% голосов избирателей.
 
При этом ближайший из трех соперников, претендент от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и бывший премьер-министр Бинали Йылдырым, получает немногим более 45%.
 
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил оппозиционного политика, подчеркнув, что речь идет о неофициальных результатах. Турецкий народ "вновь продемонстрировал свою волю", заявил глава государства.
 
Имамоглу расценил свою победу как "новое начало" для Турции.
 
Он заявил, что готов представить Эрдогану "дорожную карту" по развитию Стамбула, а также "работать в гармонии" с президентом, чтобы "решать наиболее назревшие проблемы" города.
 
В свою очередь, экс-премьер признал свое поражение и пожелал сопернику успехов.
 
Муниципальные выборы в Турции прошли 31 марта одновременно во всех провинциях страны. Около 57 миллионов граждан выбирали мэров, общественные советы и других муниципальных политиков.
 
В ходе голосования в 15-миллионном Стамбуле Экрем Имамоглу опередил Бинали Йылдырыма с преимуществом в 15 тысяч голосов. Однако ПСР опротестовала результаты, заявив о многочисленных нарушениях.
 
В начале мая Высшая избирательная комиссия аннулировала итоги голосования и назначила новые выборы. Евросоюз призвал ответственную избирательную комиссию незамедлительно представить обоснование своего решения.
 
В Стамбуле прошли протесты из-за отмены результатов выборов
 
Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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