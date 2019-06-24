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24. 06. 2019

В США убили сотрудницу Нацгвардии и двоих ее детей − СМИ

Сотрудницу ВВС Нацгвардии США и ее двоих детей нашли мертвыми в их доме в Нью-Йорке. Об этом 23 июня сообщила газета New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации издания, речь идет об уроженке России Алле Аушевой.

Отмечается, что тело 37-летней женщины с тяжелыми травмами головы и лица нашли утром 22 июня на кровати. Тела ее сыновей двух и трех лет обнаружили неподалеку.

По данным собеседников газеты, детей утопили в ванной.

По подозрению в совершении преступления арестован сожитель Аушевой и отец ее детей, 36-летний Шейн Уокер.

Мужчину задержали, когда он шел по шоссе с мобильным телефоном и военным билетом женщины в руках.

Как пишет Fox News, Аушева приехала в США в 2011 году, выиграв грин-карту. Через три месяца она записалась на службу в Нацгвардию Нью-Йорка.

В 2012 году женщина получила американское гражданство, а в 2014 году ее перевели в ВВС Нацгвардии.

Ранее сообщалось, что в турецкой Анталье арестовали туриста из Украины по подозрению в убийстве собственного отца.

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Источник: korrespondent.net

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