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24. 06. 2019

Путин будет затягивать встречу по Донбассу − Климкин

 
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что Россия будет затягивать встречу лидеров государств в нормандском формате. Об этом он заявил в интервью 5 каналу, которое было опубликовано 23 июня. 
 
"Я думаю, что Россия пока будет затягивать встречу, это моя точка зрения и мое видение, как Путин будет маневрировать", − отметил Климкин.
 
По его словам, для такой встречи нужна тщательная подготовка.
 
"Я думаю, что Россия сейчас будет пытаться создавать проблемы, и будет продолжать эту тактику. Главное не встреча, как таковая, главное, какие результаты от нее могут быть. Встреча должна быть такой, которая приведет к освобождению наших ребят и решению вопросов по безопасности и того, что мы будем делать дальше", − указал глава МИД.
 
Напомним, 17 июня Зеленский встретился с президентом Франции в Париже. По итогам переговоров стороны заявили о подготовке встречи в нормандском формате.
 
Во время визита украинского лидера в Германию канцлер Ангела Меркель сообщила, что 12 июля состоится встреча советников в нормандском формате, которая определит дальнейшие переговоры по урегулированию на Донбассе.

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Источник: korrespondent.net

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