Столицу Индонезии перенесут из Джакарты к 2024 году − СМИ

Власти Индонезии рассчитывают, что правительственные органы переедут в новую столицу, которая расположится на острове Калимантан, к 2024 году. Об этом министр планирования и национального развития Бамбанг Броджонегоро рассказал в интервью The Jakarta Post.

Как сообщил глава ведомства, планируется создать отдельную структуру, которая займется всеми вопросами переноса столицы.

"Мы рассчитываем, что в будущем году на законодательном уровне будет утвержден генеральный план, а уже к 2024 году правительственные структуры начнут работать в новой столице", − уточнил он.

Броджонегоро отметил, что после рассмотрения нескольких вариантов было принято решение перенести столицу с острова Ява на остров Калимантан.

"Что касается точного места, то президент страны Джоко Видодо объявит его в течение нынешнего года", − добавил министр.

При этом правительственные эксперты склоняются к городу Паланкарая, который расположен в провинции Центральный Калимантан. Его называют одним из наиболее удачно спланированных и красивых городов Индонезии.

Остров Калимантан находится в сейсмологически безопасном районе, что особо актуально для крупнейшего в мире Индонезийского архипелага.

Нынешняя столица испытывает серьезные проблемы, связанные с недостаточным развитием городской инфраструктуры.

Напомним, о том, что власти Индонезии планируют перенести столицу страны из Джакарты, стало известно в апреле этого года.

Ранее сообщалось, что к 2035 году Джакарта станет самым населенным городом мира.

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Источник: korrespondent.net