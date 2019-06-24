Итоги 23.06: Марш равенства и отказы ЦИК

В Тбилиси продолжились акции протеста
В Тбилиси четвертый день подряд проходила акция протеста перед зданием парламента. На митинг с требованием отставки министра внутренних дел Георгия Гахария и изменения избирательной системы вышли несколько тысяч человек.
Очередная масштабная акция в столице Грузии запланирована на понедельник, 24 июня.
ПЦУ запретила служить двум священникам
Православная церковь Украины временно запретила служение архимандриту Андрею (Маруцаку) и иеромонаху Илье (Зеленскому) за "действия, направленные на разделение церкви".
ЦИК отказала в регистрации партии Саакашвили и Клюеву
Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатам от партии Михаила Саакашвили Рух новых сил.
ЦИК полагает, что внеочередной съезд политсилы, на котором был утвержден избирательный список кандидатов, состоялся в нарушение требований устава самой партии.
Также комиссия отказалась регистрировать Андрея Клюева и еще 17 кандидатов в нардепы.
В Чехии состоялся масштабный митинг против власти
В Праге прошла крупнейшая за несколько десятилетий антиправительственная акция протеста. Больше 250 тысяч протестующих требовали отставки премьер-министра Андрея Бабиша.
ЦИК обжаловала решение суда по Онищенко
Центральная избирательная комиссия подала апелляционную жалобу на решение суда, которым ее обязали зарегистрировать беглого нардепа Александра Онищенко кандидатом в народные депутаты в округе №93.
В Донецкой области объявили забастовку шахтеры
В Донецкой области на шахте Южнодонбасская № 1 и частично на шахте имени Сургая шахтеры объявили забастовку из-за задолженности по зарплате.
По словам председателя независимого профсоюза горняков Михаила Волынца, задолженность по зарплате составила 35 миллионов гривен.
В Киеве прошел Марш равенства
В столице состоялся ежегодный Марш равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества.
Впервые в истории проведения марша в нем приняла участие колонна военнослужащих.
Организаторы меропрития сообщили, что в шествии участвовали более восьми тысяч человек и оно завершилось без каких-либо эксцессов.
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Источник: korrespondent.net