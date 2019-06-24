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24. 06. 2019

Итоги 23.06: Марш равенства и отказы ЦИК

 
В Тбилиси продолжились акции протеста
 
В Тбилиси четвертый день подряд проходила акция протеста перед зданием парламента. На митинг с требованием отставки министра внутренних дел Георгия Гахария и изменения избирательной системы вышли несколько тысяч человек.
 
Очередная масштабная акция в столице Грузии запланирована на понедельник, 24 июня.
 
ПЦУ запретила служить двум священникам 
 
Православная церковь Украины временно запретила служение архимандриту Андрею (Маруцаку) и иеромонаху Илье (Зеленскому) за "действия, направленные на разделение церкви". 
 
ЦИК отказала в регистрации партии Саакашвили и Клюеву
 
Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатам от партии Михаила Саакашвили Рух новых сил.
 
ЦИК полагает, что внеочередной съезд политсилы, на котором был утвержден избирательный список кандидатов, состоялся в нарушение требований устава самой партии.
 
Также комиссия отказалась регистрировать Андрея Клюева и еще 17 кандидатов в нардепы.
 
В Чехии состоялся масштабный митинг против власти
 
В Праге прошла крупнейшая за несколько десятилетий антиправительственная акция протеста. Больше 250 тысяч протестующих требовали отставки премьер-министра Андрея Бабиша.
 
ЦИК обжаловала решение суда по Онищенко
 
Центральная избирательная комиссия подала апелляционную жалобу на решение суда, которым ее обязали зарегистрировать беглого нардепа Александра Онищенко кандидатом в народные депутаты в округе №93.
 
В Донецкой области объявили забастовку шахтеры 
 
В Донецкой области на шахте Южнодонбасская № 1 и частично на шахте имени Сургая шахтеры объявили забастовку из-за задолженности по зарплате.
 
По словам председателя независимого профсоюза горняков Михаила Волынца, задолженность по зарплате составила 35 миллионов гривен.
 
В Киеве прошел Марш равенства
 
В столице состоялся ежегодный Марш равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества.
 
Впервые в истории проведения марша в нем приняла участие колонна военнослужащих.
 
Организаторы меропрития сообщили, что в шествии участвовали более восьми тысяч человек и оно завершилось без каких-либо эксцессов.
 

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Источник: korrespondent.net

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