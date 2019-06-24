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24. 06. 2019

У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в море Банда у побережья индонезийского острова Ямдена. Об этом сообщила Геологическая служба США в понедельник, 24 июня.

Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился в 288 км к северо-западу от города Саумлаки. Очаг землетрясения залегал на глубине 208 км.

Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали. Угроза цунами не объявлялась.

Также в ночь на понедельник в провинции Папуа на острове Новая Гвинея на востоке Индонезии было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1.

Напомним, 18 июня на северо-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 6,8. Тогда пострадал 21 человек.

А 21 июня на западе Франции было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1 баллов. Оно ощущалось на территории всей страны.

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Источник: korrespondent.net

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