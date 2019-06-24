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24. 06. 2019

На Донбассе за сутки 34 обстрела, ранены три бойца

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 23 июня, 34 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Восемь раз применялось запрещенное Минскими соглашениями оружие. Ранения получили трое украинских военных, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в понедельник, 24 июня.

Так, враг применял артиллерию калибра 152 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, а также вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы позиций были зафиксированы в районе населенных пунктов Павлополь, Авдеевка, Водяное, Пески, Марьинка, Старогнатовка, Лебединское, Широкино, Опытное, Шумы, Пивденное, Травневе, Новолуганское, Майорск, Новгородское, Счастье, Светлодарск, Луганское, Крымское.

Подразделения ВСУ открывали ответный огонь. По данным разведки, два сепаратиста были убиты и еще два получили ранения.

Напомним, за сутки 22 июня на Донбассе произошел 31 обстрел со стороны сепаратистов. Тогда один украинский военный погиб и еще восемь были ранены. По данным разведки, ответным огнем один сепаратист был ранен. Также удалось уничтожить беспилотник противника и повредить одну бронемашину.

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Источник: korrespondent.net

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