В Торецк начала поступать вода

В городе Торецк Донецкой области начала поступать вода на водопроводный узел в объеме около 500 кубических метров в час. Об этом накануне вечером сообщил глава военно-гражданской администрации Торецка Ярослав Руденко на своей странице в Facebook.

"Сейчас вода в город поступает около 500 кубических метров в час, что недостаточно для быстрого наполнения резервуара. Параллельно с его наполнением начали опрессовывать водопровод, питающий забалочную часть города (для полной опрессовки "Забалки" нужно до трех суток)", – написал он.

По словам Руденко, по другим районам города подача воды должна была начаться в 5:00 понедельника.

Глава города также отметил, что ремонтные работы на водопроводе Горловка-Торецк осуществлялись в том числе с бетонированием, поэтому было снижено давление подачи воды по водопроводу, чтобы не повредить его.

Полная опрессовка отдельных районов и поселков длиться двое-трое суток.

На прошлой неделе стало известно, что в Торецке выдают по 40 литров воды. Позже сообщалось, что Торецк и еще три населенных пункта остались без воды.

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Источник: korrespondent.net