Крушение МН17: родственники погибших требуют недопуска России в ПАСЕ

Фонд Авиакатастрофа, который представляет интересы родственников погибших в авиакатастрофе МН17, заявил, что Россия должна получить право голоса в ПАСЕ, только если будет сотрудничать с нидерландским следствием насчет крушения самолета. Об этом пишет местное издание NOS в понедельник, 24 июня.

"Россия не может просто получить право голоса в Совете Европы. Это возможно только в том случае, если Россия будет сотрудничать в расследовании факта авиакатастрофы MH17", - сказано в сообщении.

Родные погибших подчеркивают также, что за последние пять лет РФ слишком мало сотрудничала с расследованием авиакатастрофы. Россия игнорирует и резолюцию Совета Безопасности ООН, которая требует полного сотрудничества и открытости.

"В стране распространена дезинформация и проявлено мало ответственности и сочувствия", - констатировали представители фонда.

Как сообщалось ранее, Россия хочет обойти персональные санкции ЕС через решение ПАСЕ.

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Источник: korrespondent.net