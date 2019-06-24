Лента RSS
Подписаться на ленту
24 июня 2019, понедельник, 09:33
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,31
24. 06. 2019

Крушение МН17: родственники погибших требуют недопуска России в ПАСЕ

Фонд Авиакатастрофа, который представляет интересы родственников погибших в авиакатастрофе МН17, заявил, что Россия должна получить право голоса в ПАСЕ, только если будет сотрудничать с нидерландским следствием насчет крушения самолета. Об этом пишет местное издание NOS в понедельник, 24 июня.

"Россия не может просто получить право голоса в Совете Европы. Это возможно только в том случае, если Россия будет сотрудничать в расследовании факта авиакатастрофы MH17", - сказано в сообщении.

Родные погибших подчеркивают также, что за последние пять лет РФ слишком мало сотрудничала с расследованием авиакатастрофы. Россия игнорирует и резолюцию Совета Безопасности ООН, которая требует полного сотрудничества и открытости.

"В стране распространена дезинформация и проявлено мало ответственности и сочувствия", - констатировали представители фонда.

Как сообщалось ранее, Россия хочет обойти персональные санкции ЕС через решение ПАСЕ.

Россию не будут возвращать в ПАСЕ любой ценой - Меркель

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Маркетологам, которые придумали вместо 1 л молока продавать 950 мл, нужно вместо 100% зарплаты платить 95%.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.