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24. 06. 2019

В Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5

В столице Японии Токио и прилегающих районах зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает издание GulfNews  со ссылкой на Метеорологическое агентство Японии в понедельник, 24 июня.

По информации издания, агентство не предупреждало о возможности цунами, а также не было зарегистрировано существенных разрушений.

Толчки зафиксировали в 9:11 утра, а их эпицентр был на побережье Тибы на глубине приблизительно в 60 км.

Землетрясение произошло меньше чем через неделю после предыдущего - толчки магнитудой 6,8 случились на северо-востоке Японии 18 июня. В тот раз пострадали 21 человек и вышло предупреждение о цунами.

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Источник: korrespondent.net

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