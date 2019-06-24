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24. 06. 2019

Словацкие истребители перехватили летевший в Харьков самолет - СМИ

Над территорией Словакии два истребителя перехватили самолет, который летел из Милана в Харьков. Об этом сообщает издание аirlive.net.

По информации СМИ, инцидент произошел в воскресенье, 23 июня, вечером. После того, как пилот рейса EG 547 авиакомпании Ernest не ответил Центру управления воздушным движением, два истребителя МиГ-29 вылетели с авиабазы "Слиач", преодолели звуковой барьер и перехватили гражданский самолет.

После того, как связь была восстановлена, Airbus 320 продолжил свой полет. В Харьков рейс из Милана прибыл в 23:58, на две минуты раньше положенного времени.

BREAKING Ernest flight #EG547 from Milan has been intercepted by two MiG-29 over Slovakia after pilots didn’t answer ATC https://t.co/G8yYRBkew5

— AIRLIVE (@airlivenet) 23 июня 2019 г.

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Источник: korrespondent.net

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