В Украине впервые проведут исследование неинфекционных болезней

Впервые в Украине проведут общенациональное исследование для изучения распространения факторов риска неинфекционных заболеваний (НИЗ). Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в понедельник, 24 июня.

Соответствующее исследование рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения и называется STEPS.

"В мире более 130 стран хотя бы единожды принимали участие в исследовании STEPS. В некоторых странах исследование проводилось несколько раз, но в Украине - проводится впервые", - отметили в Минздраве.

Стоит отметить, что к НИЗ относятся те заболевания, которые не передаются от человека к человеку - рак, диабет, сердечно-сосудистые, хронические респираторные и психические заболевания. Минздрав подчеркнула, что именно эти болезни являются первой причиной смертности в мире, а также ответственны за 90% всех преждевременных смертей.

Среди факторов риска исследование рассматривает социально-демографические показатели, уровень употребления алкоголя и табака, информацию на счет питания, физической активности, артериального давления, уровня глюкозы, холестерина, а также факторы окружающей среды.

Напомним, что ранее в США начали тестировать вакцину против рака.

ВОЗ: Каждый день миллион человек заражается венерическими заболеваниями

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Источник: korrespondent.net