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24. 06. 2019

ВСУ соревновались в уничтожении бронетехники

На одном из полигонов Донецкой области прошли двухдневные соревнования среди боевых расчетов противотанковых ракетных комплексов и противотанковой артиллерии операции Объединенных сил. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook в понедельник, 24 июня.

Истребители вражеских танков и боевых бронированных машин из состава Объединенных сил соревновались в двух номинациях: спортивной и профессиональной.

Стрельбы выполнялись из ПТРК Штурм, Конкурс, Фагот, Стугна-П. Также орудийные расчеты противотанковой артиллерии МТ-12 Рапира поочередно выполняли практические стрельбы по целям.

Участники соревнований получили грамоты, а те, кто занял призовые места – еще и денежные премии: каждый боец из победившего расчета – по пять тысяч гривен.  За второе и третье место, соответственно, три и две тысячи гривен.

Cмотрите фотогалерею: ВСУ соревновались в уничтожении бронетехники

Напомним, в начале июня в зоне ООС прошли учения танковых экипажей, которые находятся в районах отвода.

Ранее сообщалось, что военные "уничтожили" десант противника в Приазовье.

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Источник: korrespondent.net

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