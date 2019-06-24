На одном из полигонов Донецкой области прошли двухдневные соревнования среди боевых расчетов противотанковых ракетных комплексов и противотанковой артиллерии операции Объединенных сил. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook в понедельник, 24 июня.
Истребители вражеских танков и боевых бронированных машин из состава Объединенных сил соревновались в двух номинациях: спортивной и профессиональной.
Стрельбы выполнялись из ПТРК Штурм, Конкурс, Фагот, Стугна-П. Также орудийные расчеты противотанковой артиллерии МТ-12 Рапира поочередно выполняли практические стрельбы по целям.
Участники соревнований получили грамоты, а те, кто занял призовые места – еще и денежные премии: каждый боец из победившего расчета – по пять тысяч гривен. За второе и третье место, соответственно, три и две тысячи гривен.
Cмотрите фотогалерею: ВСУ соревновались в уничтожении бронетехники
Напомним, в начале июня в зоне ООС прошли учения танковых экипажей, которые находятся в районах отвода.
Ранее сообщалось, что военные "уничтожили" десант противника в Приазовье.
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Источник: korrespondent.net
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