В Керченском проливе сел на мель теплоход

Груженый углем теплоход сел на мель в Керченском проливе в понедельник утром. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росморречфлот 24 июня.

"Теплоход Сиберин-1, перевозивший уголь, судовладелец Сталь-флот, сел на мель при отходе от причала 24 порта Кавказ. Пострадавших и утечек (нефтепродуктов – ред.) нет. Судоходство свободно", – говорится в сообщении.

В свою очередь Интерфакс уточняет, что судно отклонилось от оси фарватера подходного канала на 90 метров, что и стало причиной инцидента. На борту теплохода находится 4,3 тысяч тонн угля.

В настоящее время с портовыми властями решается вопрос о выделении буксиров и снятии судна с мели.

Российский порт Кавказ расположен на северо-восточном побережье Черного моря, на восточной стороне Керченского пролива.

Ранее сухогруз Melita под флагом России из-за штормовой погоды отклонился от своего пути и углубился в территориальные воды Украины на расстояние до пяти миль.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net