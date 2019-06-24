Лента RSS
Подписаться на ленту
24 июня 2019, понедельник, 12:52
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,31
24. 06. 2019

В Украине зафиксировали новый антирекорд перегруза

В Одесской области зафиксировали новый рекорд Украины по перегрузу, сообщает издание Аutoconsulting.

На габаритно-весовом комплексе в Одесской области измерительные приборы зафиксировали 202 тонны. Такой вес зафиксировали на фуре, которая ехала из Одесской области в Ивано-Франковск.

Это абсолютный рекорд по перегрузу, зафиксированный на габаритно-весовом комплексе в Украине. Антирекорд прошлого года составлял 115 тонн.

Напомним, что украинские дороги рассчитаны на вес максимум в 40 тонн для седельных тягачей с полуприцепом, но случаи перевеса фиксируются почти каждый день.

Превышение допустимого веса оказывает разрушительное влияние на дорожное покрытие, особенно в летний период. 

Ранее под Одессой люди перекрыли трассу из-за того, что по ней ездят фуры с перегрузом, в результате - страдает дорожное покрытие.

Перевозчики заблокировали трассу Киев-Одесса

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Маркетологам, которые придумали вместо 1 л молока продавать 950 мл, нужно вместо 100% зарплаты платить 95%.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.