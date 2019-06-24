В Украине зафиксировали новый антирекорд перегруза

В Одесской области зафиксировали новый рекорд Украины по перегрузу, сообщает издание Аutoconsulting.

На габаритно-весовом комплексе в Одесской области измерительные приборы зафиксировали 202 тонны. Такой вес зафиксировали на фуре, которая ехала из Одесской области в Ивано-Франковск.

Это абсолютный рекорд по перегрузу, зафиксированный на габаритно-весовом комплексе в Украине. Антирекорд прошлого года составлял 115 тонн.

Напомним, что украинские дороги рассчитаны на вес максимум в 40 тонн для седельных тягачей с полуприцепом, но случаи перевеса фиксируются почти каждый день.

Превышение допустимого веса оказывает разрушительное влияние на дорожное покрытие, особенно в летний период.

Ранее под Одессой люди перекрыли трассу из-за того, что по ней ездят фуры с перегрузом, в результате - страдает дорожное покрытие.

Перевозчики заблокировали трассу Киев-Одесса

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Источник: korrespondent.net