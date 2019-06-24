Кинопремьеры недели: "Казанова" и "Клуб анонимных киллеров"

Британскую комедию “Вчера”, французскую мелодраму “Казанова. Последняя любовь”, фильм ужасов “Проклятие Аннабель 3”, комедию “Та еще парочка” с Шарлиз Терон в главной роли, исторический триллер “Отель Мумбаи. Противостояние”, боевик “Клуб анонимных киллеров” с Гэри Олдменом и Джессикой Альбой в главных ролях.

Вчера

Вчера / фото: youtube.com

Жанр: комедия

Режиссер: Денни Бойл

Актеры: Гимеш Патель, Лили Джеймс, Ана Де Армас

В английской глуши живет Джек Малик. У парня за душой нет ни гроша, он зарабатывает на жизнь выступая в дешевых барах. Его поддерживает девушка - Элли, которая уверена, что однажды слава придет к Джеку.

Все меняется, когда парня сбивает автобус и он просыпается с осознанием того, что весь мир не знает о существовании The Beatles. Только он помнит тексты всех песен. Джек выдает легендарные песни за свои и становится звездой мирового масштаба. Но теперь он оказывает перед риском потерять Элли.

Последняя любовь Казановы

Последняя любовь Казановы / фото: youtube.com

Жанр: мелодрама

Режиссер: Бенуа Жако

Актеры: Венсан Линдон, Оливия Росс, Валерия Голино

Все помнят кто такой Казанова? Венецианский космополит из XVIII века. После очередного любовного скандала он вынужден бежать из Парижа в Лондон. В этом порочном городе он знакомится с куртизанкой Марианной де Шарпийон.

Женщина настолько запала ему в душу, что для того, чтобы завоевать ее, Казанова готов сломать любые стены. Но своевольная красавица снова ускользает от него. Герой-любовник практически обезумел, но девушка ставит ему условие: она будет его только тогда, когда он ее больше не захочет.

Проклятие Аннабель 3

Проклятие Аннабель 3 / фото: youtube.com

Жанр: ужасы

Режиссер: Гарри Доберман

Актеры: Маккенна Грейc, Вера Фармига, Патрик Уилсон

Эд и Лорейн Уоррены прячут зловещую куклу Аннабель под освященное стекло в закрытой комнате артефактов в своем доме.

Но кукле, одержимой демонами, удается разбудить злых духов комнаты. Теперь мишенью потусторонних существ становится десятилетняя дочь Уорренов - Джуди и ее друзья.

Та еще парочка

Та еще парочка / фото: youtube.com

Жанр: комедия

Режиссер: Джонатан Левин

Актеры: Шарлиз Терон, Александр Скарсгард, Сет Роген

Шарлотта Филд - самая влиятельная бизнесвумен мира и журналист-неудачник Фред Фларски - что может быть общего между ними? Она - просто красавица, умная и удачливая женщина, недосягаемая звезда, а он писака, который склонный к саморазрушению.

Но Фред помнит, что эта милая женщина когда-то была его няней, и он любит ее с самого детства. Неожиданная встреча...и Фред уже работает у Шарлотты спичрайтером. Женщина решает заниматься политикой...и ввязывается в опасную ситуацию.

Отель “Мумбаи”. Противостояние

Отель “Мумбаи”. Противостояние / фото: youtube.com

Жанр: исторический триллер

Режиссер: Энтони Марас

Актеры: Арми Хаммер, Джейсон Айзекс, Назанин Бониади

Фильм снят на основе реальных событий, которые произошли в 2008 году в Индии, когда было совершено ряд кровавых терактов. Сюжет связывает между собой абсолютно разных, незнакомых между собой людей.

Но теперь они ближе друг к другу, чем кровные родственники - они оказались в самом эпицентре событий в самый неподходящий для этого момент.

Клуб анонимных киллеров

Клуб анонимных киллеров / фото: youtube.com

Жанр: боевик

Режиссер: Мартин Овен

Актеры: Гэри Олдмен, Джессика Альба, Томми Фленаган

Психологическая поддержка нужна всем, даже...киллерам. У убийц есть свой закрытый клуб в секретном месте, где они делятся своими переживаниями. Киллеров учат, как не взрастить в себе жестокость. Здесь присутствуют совершенно разные люди: священник, девочка-подросток, врач и другие. Но доверять свои тайны опасно, тем более такому контингенту.

Недавно, кто-то из них убил сенатора США и члены клуба подозревают друг друга. Киллеры даже представить себе не могут, что давно связаны работой на одну организацию. Теперь у каждого из них есть выбор: убивать на заказ или быть убитым самому.

Источник: korrespondent.net