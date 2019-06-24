Кинопремьеры недели: "Казанова" и "Клуб анонимных киллеров"

Британскую комедию “Вчера”, французскую мелодраму “Казанова. Последняя любовь”, фильм ужасов “Проклятие Аннабель 3”, комедию “Та еще парочка” с Шарлиз Терон в главной роли, исторический триллер “Отель Мумбаи. Противостояние”, боевик “Клуб анонимных киллеров” с Гэри Олдменом и Джессикой Альбой в главных ролях.
Вчера
Вчера / фото: youtube.com
Жанр: комедия
Режиссер: Денни Бойл
Актеры: Гимеш Патель, Лили Джеймс, Ана Де Армас
В английской глуши живет Джек Малик. У парня за душой нет ни гроша, он зарабатывает на жизнь выступая в дешевых барах. Его поддерживает девушка - Элли, которая уверена, что однажды слава придет к Джеку.
Все меняется, когда парня сбивает автобус и он просыпается с осознанием того, что весь мир не знает о существовании The Beatles. Только он помнит тексты всех песен. Джек выдает легендарные песни за свои и становится звездой мирового масштаба. Но теперь он оказывает перед риском потерять Элли.
Все помнят кто такой Казанова? Венецианский космополит из XVIII века. После очередного любовного скандала он вынужден бежать из Парижа в Лондон. В этом порочном городе он знакомится с куртизанкой Марианной де Шарпийон.
Женщина настолько запала ему в душу, что для того, чтобы завоевать ее, Казанова готов сломать любые стены. Но своевольная красавица снова ускользает от него. Герой-любовник практически обезумел, но девушка ставит ему условие: она будет его только тогда, когда он ее больше не захочет.
Эд и Лорейн Уоррены прячут зловещую куклу Аннабель под освященное стекло в закрытой комнате артефактов в своем доме.
Но кукле, одержимой демонами, удается разбудить злых духов комнаты. Теперь мишенью потусторонних существ становится десятилетняя дочь Уорренов - Джуди и ее друзья.
Та еще парочка
Та еще парочка / фото: youtube.com
Жанр: комедия
Режиссер: Джонатан Левин
Актеры: Шарлиз Терон, Александр Скарсгард, Сет Роген
Шарлотта Филд - самая влиятельная бизнесвумен мира и журналист-неудачник Фред Фларски - что может быть общего между ними? Она - просто красавица, умная и удачливая женщина, недосягаемая звезда, а он писака, который склонный к саморазрушению.
Но Фред помнит, что эта милая женщина когда-то была его няней, и он любит ее с самого детства. Неожиданная встреча...и Фред уже работает у Шарлотты спичрайтером. Женщина решает заниматься политикой...и ввязывается в опасную ситуацию.
Психологическая поддержка нужна всем, даже...киллерам. У убийц есть свой закрытый клуб в секретном месте, где они делятся своими переживаниями. Киллеров учат, как не взрастить в себе жестокость. Здесь присутствуют совершенно разные люди: священник, девочка-подросток, врач и другие. Но доверять свои тайны опасно, тем более такому контингенту.
Недавно, кто-то из них убил сенатора США и члены клуба подозревают друг друга. Киллеры даже представить себе не могут, что давно связаны работой на одну организацию. Теперь у каждого из них есть выбор: убивать на заказ или быть убитым самому.