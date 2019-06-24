Двое подростков на мопеде погибли в ДТП во Львовской области

Во Львовской области в воскресенье, 23 июня, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля марки ВАЗ и мопеда. В результате аварии двое подростков погибли, еще пять человек травмированы, передает пресс-служба полиции области.

Инцидент произошел на повороте в селе Кизя Бродовского района. По данным правоохранителей, столкнулись автомобиль ВАЗ-2106 и мопед марки Viper, которыми руководили жители одного из сел района в возрасте 21 и 16 лет.

"В результате столкновения водитель мопеда погиб на месте происшествия, а двое его 13-летних пассажиров-односельчан были госпитализированы. Один из них от полученных травм скончался в больнице. Кроме того, телесные повреждения получили четверо из пяти пассажиров "Жигулей" - все жители Бродовского района в возрасте от 17 до 25 лет", - уточнили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения" УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Ранее в Луганской области произошло ДТП с участием двух мотоциклов, за рулем которых были несовершеннолетние. Погибли три подростка, одна девушка госпитализирована.

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Источник: korrespondent.net