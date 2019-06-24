Украинский спецназ прошел сертификацию НАТО – СМИ

Украинские военные прошли сертификацию как подразделение Сил быстрого реагирования НАТО. Об этом сообщает Украинский милитарный портал в понедельник, 24 июня.

Отмечается, что 140-й центр Сил специальных операций ВСУ прошел сертификацию как подразделение SOF и теперь имеет право привлекаться в Силы быстрого реагирования НАТО.

"Впервые в истории подразделение из страны не Североатлантического альянса прошло сертификацию как подразделение SOF", – сказано в сообщении.

Отмечается, украинские военные прошли соответствующие экзамены у западных коллег в Литве.

Напомним, Силы быстрого реагирования НАТО состоят из сухопутных войск, войск специального назначения, воздушных, морских сил, которые готовы в течение пяти дней к проведению операций эвакуации или реагирования на кризисные ситуации во всех частях мира. При серьезном военном конфликте эти силы должны сдерживать врага до времени прихода основных сил до 30 дней. Решение о применении SOF принимает Североатлантический совет.

Сухопутные силы SOF НАТО способны осуществлять операции вынужденного силового входа. Морские силы выполняют роль ударной группы с авианосцем, сухопутной и амфибийной групп. Воздушные силы способны производить до 200 ежедневных вылетов. В операциях могут использовать специальные подразделения.

Ранее стало известно, что в июле НАТО и Украина проведут дополнительные совместные учения в Черном море. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Также он сообщил, что НАТО продолжит помогать Украине. По словам генсека НАТО, более 40 млн евро выделят на кибербезопасность и медицинскую реабилитацию.

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Источник: korrespondent.net