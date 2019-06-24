В Казахстане произошли взрывы на арсенале

В Казахстане на военном арсенале рядом с городом Арысь произошло возгорание, повлекшее за собой взрывы части боеприпасов. Об этом сообщает Минобороны Казахстана в понедельник, 24 июня.

На одном из арсеналов ВС РК, расположенном рядом с населенным пунктом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание, что повлекло разрывы части боеприпасов, – говорится в сообщении.

На данный момент сообщений о жертвах и пострадавших нет.

Руководство Минобороны направило к месту происшествия специально созданную комиссию для расследования причин и обстоятельств инцидента.

Местные СМИ сообщают, что Арыси эвакуируют жителей. Ведутся пожарные работы.

Напомним, в России на оборонном заводе в Дзержинске в цехе по производству тротила произошли несколько взрывов и возник пожар. Тогда пострадали 85 человек, из них 16 госпитализированы.

Также произошел пожар на полигоне в Воронежской области РФ, в результате чего произошли взрывы боеприпасов.

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Источник: korrespondent.net