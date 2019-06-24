Зеленский сменил состав Национального инвестиционного совета

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Национального инвестиционного совета, назначив себя его главой. Как сообщается на сайте главы государства, соответствующий указ президент подписал 21 июня.

"В состав совета входят: премьер-министр Украины, председатель Национального банка Украины (по согласию), первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономического развития и торговли Украины, Министр финансов Украины, Министр юстиции Украины, а также по согласию представители украинских и иностранных организаций и компаний, деловых кругов, эксперты по вопросам привлечения инвестиций, развития предпринимательства, специалисты в области экономики, финансов", - говорится в измененном указом п.5 Положения о Национальном инвестиционном совете.

Совет утвержден указом в составе 29 человек, возглавляет его Зеленский, секретарь – глава Совета волонтеров при Минобороны в 2014-2017 гг, кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Давид Арахармия. Также в Нацсовет включены замглавы администрации президента Алексей Гончарук и Вадим Пристайко, помощник главы государства Андрей Ермак и советник президента Олег Устенко.

В составе Нацсовета после смены его состава остаются премьер-министр Украины Владимир Гройсман, первый вице-премьер – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, министр финансов Украины Оксана Маркарова и министр юстиции Павел Петренко.

Остальные 19 человек введены в состав совета по согласию – это президенты, генеральные директоры и председатели правлений крупных международных компаний и банковских организаций.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ о создании Комиссии по вопросам правовой реформы.

Зеленский пообещал вывести Украину в топ-10 Doing Business

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net