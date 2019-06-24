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24. 06. 2019

Украину накроют грозы и шквалы

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям объявила штормовое предупреждение почти по всей территории Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства в понедельник, 24 июня.

"24 июня в западных, северных, центральных областях и в Одесской области местами грозы, град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - сказано в сообщении.

Напомним, что ранее спасатели сообщили, когда улучшится воздух в Киеве.

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Источник: korrespondent.net

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