Украину накроют грозы и шквалы

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям объявила штормовое предупреждение почти по всей территории Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства в понедельник, 24 июня.

"24 июня в западных, северных, центральных областях и в Одесской области местами грозы, град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - сказано в сообщении.

Напомним, что ранее спасатели сообщили, когда улучшится воздух в Киеве.

Ливни подтопили 140 хозяйств в двух областях

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net