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24. 06. 2019

В ПАСЕ запросили срочные дебаты по невыплате взносов РФ и сбитому МН17

В Парламентской ассамблее Совета Европы предложили провести срочные дебаты по наказанию виновных в крушении самолета рейса MH17 в июле 2014 года, а также относительно неуплаты членских взносов российской стороной. Оба предложения в понеделтник, 24 июня, размещены на официальном сайте ассамблеи.

Так, первой запрошенной темой для срочных дебатов стало: "Положить конец российскому шантажу: просьба к странам-членам привлечь Россию к ответственности за неуплату членских взносов".

Вторая тема: "Обязательство всех государств обеспечить, чтобы те, кто сбил рейс MH17, предстали перед судом".

Решение по этим запросам будет принято сегодня большинством ассамблеи, которое должно будет утвердить повестку сессии, а также рассмотреть подведение полномочий делегации России.

Ранее сообщалось, что фонд Авиакатастрофа, который представляет интересы родственников погибших в авиакатастрофе МН17, заявил, что Россия должна получить право голоса в ПАСЕ, только если будет сотрудничать с нидерландским следствием насчет крушения самолета. 

Как сообщалось, 17 мая текущего года более 30 министров иностранных дел стран-членов Совета Европы на заседании в Хельсинки приняли решение, в котором открывается путь для возвращения России в ПАСЕ по чрезвычайной процедуре. В СЕ также позволили России участвовать в выборах нового генсека.

Как известно, в 2014 году ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса в связи с аннексией Крыма, а РФ в ответ перестала участвовать в сессиях ассамблеи. Работа России во всех других органах Совета Европы продолжалась. С 2017 года Россия не платит взносы в бюджет Совета Европы.

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Источник: korrespondent.net

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