Сепаратисты незаконно получили продукты на 500 млн – СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили деятельность предпринимателей, которые организовали схему поставок продуктов питания на территории неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в понедельник, 24 июня.

Отмечается, что в течение 2017 года два отечественных коммерческих предприятия должны были экспортировать продукты питания в адрес иностранных компаний транзитом через территорию РФ.

По данным следствия, вместо этого коммерсанты совершили незаконные поставки продуктов питания сепаратистам на общую сумму более 500 млн гривен.

"После пересечения российско-украинской границы продукция по схеме "прерванного транзита" направлялась на территорию ОРДЛО", – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, только по одному из контрактов на поставку продуктов питания якобы в одну из африканских стран начислено и подтверждено экспертизой нанесенный ущерб государственному бюджету в размере 7,7 млн гривен.

Сейчас следователи СБУ объявили трем фигурантам производства о подозрении по статьям о присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и служебный подлог (ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 УК Украины).

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Ранее СБУ изъяла контрабандные сигареты на 50 млн гривен. Правоохранители обнаружили около семи тысяч коробов сигарет без марок акцизного налога и без соответствующих документов.

Также сообщалось, что СБУ блокировала канал финансирования формирований "ДНР".

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Источник: korrespondent.net