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24. 06. 2019

В Киеве начался Синод ПЦУ

В Доме митрополита на территории Софии Киевской в понедельник, 24 июня, началось заседание Священного синода Православной церкви Украины под председательством главы церкви митрополита Епифания, сообщает УНН.

Основной причиной созыва синода является так называемый "поместный собор", который 20 июня провел Филарет, и на котором постановил восстановить ликвидированную УПЦ КП и отменил признание Православной церкви Украины.

В ПЦУ считают, что созыв и проведение одним епархиальным архиереем собрания с целью выделить из Православной Церкви Украины какую-то новую структуру, присвоив ей название Патриархата и утвердив свое начало в ней, является грубым нарушением 34 Апостольского правила, и призвали почетного патриарха Филарета и лиц, участвовавших в собрании, осознать все пагубные последствия такого поступка и прекратить подрыв единства Церкви и единства украинского народа.

Позже ПЦУ временно запретила служение двум сторонникам Филарета за "действия, направленные на разделение церкви", сообщает ПЦУ в Facebook.

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Источник: korrespondent.net

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