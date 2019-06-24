ГБР допросило Шуфрича и Нимченко по их жалобе на Порошенко

Государственное бюро расследований допросило народных депутатов от партии Оппозиционный блок Василия Нимченко и Нестора Шуфрича по их депутатскому обращению о том, что бывший президент Петр Порошенко, глава Верховной Рады Андрей Парубий и премьер-министр Владимир Гройсман захватили власть в Украине. Об этом сообщает Интерфакс в понедельник, 24 июня.

"Заявители в данном деле - Нимченко и Шуфрич - допрошены. Проводится расследование, планируются другие допросы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, депутаты заявили, что Порошенко, Парубий и Гройсман, "действуя совместно, в сговоре, с прямым умыслом на захват неконституционным и незаконным способом государственной власти (...) прибегли к злоупотреблению служебным положением и прямому нарушению конституционных норм...".

Бывший заместитель главы Администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов также заявил, что против Порошенко открыли пятое уголовное дело.

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Источник: korrespondent.net