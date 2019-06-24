Зеленский назначил своим советником муральщика

Президент Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником куратора художественных проектов, кандидата в народные депутаты от партии Слуга народа Гео Лероса. Соответствующий указ в понедельник, 24 июня обнародован на сайте главы государства.

"Назначить Лерос Гео Багратовича советником президента Украины (вне штата)", - говорится в документе.

Лерос – киевский фотограф и режиссер, основатель крупного международного арт-проекта Art United Us. Одним из результатов работы команды Лероса является серия муралов на зданиях в городе. Он имеет номер 23 в списке Слуги народа.

Лерос уже отреагировал на назначение на своей странице в Facebook: пишет, что будет инициировать серию встреч Зеленского с людьми искусства.

"Первое что я хочу инициировать, это некий "обед с Президентом" раз в месяц. Это серия встреч с людьми из разных сфер, которые формируют культурный имидж страны на мировой арене. Это режиссеры, архитекторы, художники, кинооператоры, украинские дизайнеры, музыканты, креативщики, организаторы фестивалей, люди, которые борются за сохранение культурного наследия (включая здания эпохи модернизма и мозаики) и другие", – написал Лерос.

Он также отметил, что благодаря этим сферам и людям мир получает положительный месседж об Украине.

Сегодня также сообщалось, что Зеленский уволил и назначил глав трех ОГА.

Также Зеленский сменил состав Национального инвестиционного совета, назначив себя его главой.

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Источник: korrespondent.net